Alguien en casa contrajo el coronavirus, ¿y ahora qué? Sigue estos consejos para lidiar con esa situación

"La orientación de cómo protegerse en la casa es clave. Deben utilizarte las coberturas en la cara para no seguir transmitiendo el virus a otras personas", explica Barbot y añade: "Si la persona está enferma en la casa necesitamos que utilice esa cobertura, ahora tenemos más evidencia que demuestra que el virus se puede transmitir fácilmente".

Babot manifiesta: "Lo importante es que si una persona tiene los síntomas y después de dos días no está mejorando y sí empeorando, no quiero que se queden en la casa. Busquen a su médico, que eso puede salvar su vida".

Consejos básicos para cuidar enfermos de coronavirus en casa:



- No uses toallas o artículos de cocina que haya tocado el enfermo.

- Tápate la cara con una máscara o un paño mientras lo atiendas.

- Lávete las manos con jabón y agua a menudo por lo menos por 20 segundos.

- Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.

- Limpia las superficies.

- Evita cualquier visita que no sea necesaria.