Al no poder entrar a una casa del Bronx, un sujeto dispara a la ventana del segundo piso

Un hombre disparó al menos dos veces a la ventana del segundo piso de una casa en El Bronx después de que él y otros cuatro individuos que llegaron juntos al lugar, no pudieran entrar a la vivienda, informó la policía.

No se informó de ninguna lesión como resultado de este incidente, señalaron las autoridades.

El domingo 4 de octubre de 2020, aproximadamente a las 1942 horas, cinco varones no identificados salieron de un taxi de color oscuro e intentaron entrar en una casa residencial situada en las inmediaciones de la calle East 223 y la avenida Bronxwood. Cuando los individuos no pudieron entrar, uno de ellos disparó varios tiros hacia el segundo piso mientras todos huían a pie hacia lugares desconocidos. No se informó de ninguna lesión como resultado de este incidente.