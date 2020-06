“A mí me vale. Si me muero, me muero”: neoyorquinos salen de fiesta el primer fin de semana de reapertura

"Estamos en la casa desde octubre, cuando empezó el frío, entonces son meses y meses. Ahora como que está llegando el tiempo bueno, la gente está desesperada, ya no se pueden quedar dentro. Como brasileño, todos están tomando en la calle, me siento como en Brasil", dice Eliando Rodríguez.



Una chica entre la multitud señaló: “Te dicen: 'Te tenemos hasta el 15 de mayo, te tenemos hasta el día 18'. La gente está cansada mi amor, hay gente en todo el mundo, no nada más en New York, en todo el mundo queriendo salir. A mí me vale. Si me muero, me muero”.