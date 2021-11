5 formas en que este ‘Black Friday’ va a ser muy diferente a todos los demás

Aunque en años anteriores las tiendas como Best Buy, Koh’s, Walmart y Target comenzaban sus ofertas de ‘Black Friday’ abriendo el Día de Acción de Gracias, provocando colas y carreras alrededor de sus locales, en el 2021 no será así. Es cierto, esto se dio por primera vez el año pasado debido a la pandemia, pero muchos tenían la esperanza de que este año regresara esa tradición. De hecho, grandes tiendas como Kohl's, Wallmart, Nordstrom, Target, Apple, Costco, Best Buy, Marshalls, T.J. Max y Homewoods, estarán cerradas en 'Thanksgiving'.