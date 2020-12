"Los trabajadores del campo deben ser prioridad": piden ser incluidos en el primer grupo de la vacuna contra el coronavirus

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, anunció el 1º de diciembre que las primeras vacunas serán empleadas en los trabajadores de primera línea con mayor riesgo a contraer el covid-19; sin embargo, los trabajadores agrícolas no fueron incluidos en este primer grupo.

Piden priorizar a los productores de alimentos

2020 fue un año difícil para los trabajadores del campo

"El trabajo del campo es muy difícil, no cualquiera lo hace. Ha sido muy difícil porque han habido muchas personas contagiadas, de hecho me ha tocado ver a personas morir", agregó García, quien además denunció que algunas empresas no le dan a sus trabajadores el respectivo reposo, en caso de presentar síntomas o contraer el coronavirus.