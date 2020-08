Recaudan cerca de $ 800,000 para el funeral de un niño de 5 años asesinado en Wilson

Gwen Hinnant, abuela de Cannon, creó la mencionada página para asistir a la familia en los gastos relacionados a los servicios conmemorativos. Según se lee en Gofundme, la familia sólo estaría aceptando donativos mediante dicho portal. "Cualquier otra página relacionada con Cannon que actualmente esté aceptando donaciones no está aprobada por su familia", insistieron.

"Mi bebé no se merecía esto, perdimos una gran parte de nuestra familia. Quiero la pena de muerte y la voy a buscar", dijo Waddell a medios locales.

"Estaba conduciendo por la carretera y me desmayé, ni siquiera pude pensar durante unos segundos. Me tomó un minuto asimilarlo", dijo Parker a ABC 11. "Él significaba el mundo entero para mí", insistió. La Policía de Wilson aún no han revelado cuál pudo ser el motivo del crimen.