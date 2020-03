Largas filas en supermercados y estantes vacíos a causa del coronavirus en Carolina del Norte

CAROLINA DEL NORTE, Raleigh.- Las compras nerviosas no se hicieron esperar este fin de semana en Carolina del Norte. Los anaqueles vacíos, las largas filas para pagar y un alto congestionamiento de vehículos fue el escenario visto en la mayoría de los comercios alrededor del estado.

"No puedo creer que las personas compren de esta manera. No hay necesidad de llevarse todo. Muchos actúan desesperadamente y eso no está bien", expresó María Cornejo a las afueras del Food Lion en West End, Carolina del Norte.