Hispano herido tras explosión en Durham pide ayuda de la comunidad

Desde entonces, la Sra. Hernández ha estado al lado de su marido. “No me he separado de él. Primero estuvimos en Duke, luego nos trasladaron a UNC y ahora de nuevo estamos en Duke”.

Aunque ya no se encuentra inconsciente, el Sr. Reyes, originario de Veracruz, México, aún está en condición difícil. “Los médicos no me dicen nada, pero sí ha ido mejorando. Al menos ya se comunica con nosotros”, señala la Sra. Hernández quien ahora enfrenta no sólo el dolor de ver a su marido postrado en una cama, sino la angustia de una cuenta de hospital que suma números todos los días.