Bombero herido durante explosión en Durham se recupera de cirugía

De acuerdo al Jefe de Bomberos de Durham, Robert Zoleos Wheeler no fue el único bombero herido, "Varios de ellos estaban haciendo rescates incluso después de ser heridos, lacerados y demás después de la explosión", dijo Zoleos. "Entonces (estamos) extremadamente orgullosos del gran trabajo de los bomberos del Departamento de Bomberos de Durham, y de nuevo, continuaron trabajando incluso después de que estaban lastimados; ellos mismos fueron víctimas de la explosión".

Ante el reporte de la fuga de gas en Prescient Co Inc. y la cafetería Kaffeinate, los bomberos acudieron de inmediato para evacuar a la gente y de acuerdo a las autoridades, una de las personas no pudo ser evacuada a tiempo antes de la explosión causándole la muerte.