Exjugador de la NFL sufría una enfermedad en el cerebro cuando mató a 6 personas, según autopsia

Poco después de su muerte, la familia del exjugador de fútbol americano pidió que le hicieran una prueba del cerebro para detectar la Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), una enfermedad degenerativa relacionada con conmociones cerebrales. Algunos síntomas asociados incluyen cambios de humor violentos y la pérdida de memoria, informó The Associated Press.