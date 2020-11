“Dijo que regresara a mi país”: llaman a la policía por presencia de jardineros hispanos en Carolina del Norte

Vicente Montoya, propietario de Newlife Landscape, estaba trabajando en una propiedad de Cornelius cuando fue acusado de ser “ilegal y no tener papeles”.

La propietaria de una casa en Tailwind Ln presuntamente conducía su vehículo para llevar a su hijo al trabajo, pero no pudo transitar debido a la ubicación del remolque del trabajador hispano.



“(Estaba) enojada porque trabajábamos en su vecindario y no moví mi remolque lo suficientemente rápido para que ella pasara. Me dijo que todos éramos ilegales, sin papeles. Dijo que regresara a mi país, porque no pertenezco aquí”, compartió Montoya en Facebook.