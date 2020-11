Desesperados, republicanos de Carolina del Norte buscan información sobre contiendas claves

Casi una docena de contiendas para el día de las elecciones en Carolina del Norte, incluidas las para presidente y Senado de los Estados Unidos, siguen siendo demasiado cerradas para declarar a un ganador porque hasta 172,000 boletas aún no se han contado o rechazado, o podrían llegar antes de la fecha límite de la próxima semana para recibir correo en boletas con matasellos del día de las elecciones, reportó The Associated Press.