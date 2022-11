Llegó a Miami como polizón en un avión de JetBlue y ahora teme que lo deporten a Cuba

“Yo llegué hace seis meses de Cuba. Yo vine por avión. Yo me escondí en un avión. Yo trabajaba en el aeropuerto. Me he mantenido aquí detenido todo este tiempo. Me han entrevistado oficiales del gobierno. Ya terminó mi última corte. El juez dio una orden de deportación”, dijo Yuniel a Noticias 23, desde el centro de detención de inmigrantes en Pompano Beach.