“Sí hay una dictadura en Cuba”: Gente de Zona confiesa por qué cambió ante el régimen castrista

Randy Malcom confesó que vivían con miedo por tener a su familia viviendo en la isla y pensar que no la verían más. “Es una encrucijada, estar entre la espada y la pared”, dijo el cantante cuya madre e hija viven en Cuba.

“¿Por qué no las puedo decir si tengo voz para decirlas? Que me escuchen para ver si hay un cambio. Pero si hablo lo que me busco un problema”, explicó Malcom.