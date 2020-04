Qué tanto afecta al bolsillo la caída de los precios de la gasolina por el coronavirus

“En otra situación económica, los bajos precios de la gasolina serían de gran beneficio para el consumidor. Pero el problema es que ahora no importa cuánto baje, pues la gente no está trabajando, no tiene ingresos y no hay movimiento para consumo. Así que los beneficios son limitados”, comenta Jorge Piñón, director del programa de energía para América Latina de la Universidad de Texas.