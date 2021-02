La ciudad de Palm Beach decide si Donald Trump puede quedarse a vivir en Mar-a-Lago

Trump había hecho un acuerdo con la ciudad a través de su abogado en 1993, en el que se establecía que podía convertirlo en un club con miembros, si el expresidente no vivía de forma permanente en el lugar.

El abogado de la ciudad, John C. Randolph, también ha dicho que el trato del abogado del expresidente en 1993 no tiene ningún valor jurídico al no haber quedado por escrito, y dijo que recomendará al concejo municipal que le permita vivir en el lugar.