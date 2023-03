Mantenerte saludable en CHI O

Y así es como debemos adoptar el mismo enfoque con respecto a nuestra salud. Eso significa hacer cosas para prevenir enfermarse. Una de esas claves para una buena salud es simplemente ir al médico. Pero no solo a uno de ellos. Cada año se necesitan varios chequeos distintos. Community Health of South Florida, Inc. (CHI) está comprometido a facilitarles las cosas a las familias del sur de Florida. Ofrecen diferentes tipos de atención, desde chequeos regulares hasta tratamientos especiales en un lugar conveniente, cuando alguien está enfermo. CHI cree que el cuidado de tu salud comienza con la prevención de los problemas antes de que ellos sucedan. Tu cuerpo está conectado y cada parte de él puede afectar a un todo.