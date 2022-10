¡Escuela católica privada para todos!

Nuestro modelo único ayuda a los estudiantes a tomar posesión de su educación. Los estudiantes de Cristo Rey ganan el 50% de su matrícula a través del Programa de Estudio de Trabajo Corporativo. Además de esto, la beca Step Up for Students cubrirá entre el 35 y el 40 % de la matrícula del estudiante. Su familia califica para la beca Step Up for Students si el ingreso de su hogar es igual o menor que la cantidad que se indica en la tabla a continuación.