Crédito de Retención de Empleados del IRS

El Crédito de Retención de Empleados es un programa de parte del IRS cual está devolviendo a negocios una porción de los salarios que se les pago a los empleados de Nomina, W2, en el 2020 y el 2021. El negocio puede recibir hasta $26,000 por cada empleado y el dinero no es un préstamo, no se tiene que pedir perdón y tampoco tiene restricción de uso. Si el dueño del negocio quiere usar los fondos para llevar a su familia de vacaciones, no estuviera hacienda nada incorrectamente.