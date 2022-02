Alquileres a $1,500 en Hialeah son una “fantasía”: advierte el alcalde Esteban Bovo

Hialeah no escapa de la crisis habitacional que hay en el sur de Florida, el alcalde Esteban Bovo advierte que mantener los alquileres a $1,500 ya no es posible, mientras que desarrolladores construyen condominios de lujo para rentar con altos precios. Aunque en la ciudad ya no tierras para construir, hay una posible solución a este problema en el congreso estatal.