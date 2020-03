Lo que debes saber para pagar tu renta y servicios en medio de la crisis del coronavirus

El viernes se aprobó el paquete de estímulo económico de $2,2 billones para ayudar a las personas que sufren por el impacto del coronavirus, quienes recibirán cheques del gobierno federal.

Pero muchas personas, que el viernes ya no recibieron su cheque tras quedarse sin empleo por los cierres decretados para contener la propagación del covid-19, se preguntan también cómo pagarán sus facturas de servicios públicos, el arriendo, o la hipoteca de sus casas.



Aquí les damos algunas respuestas:

Según comenta la senadora estatal demócrata, Annette Taddeo, la FPL se comprometió a que no le cortará el servicio de energía eléctrica a las personas que no puedan pagar, y así mismo no se les cortará el servicio de agua potable.

“Tampoco los pueden desalojar de sus casas en estos momentos si no pueden pagar la hipoteca o la renta, sin embargo, no significa que después no la van a tener que pagar”, dijo la senadora.

El 18 de marzo entró en vigor una prorroga de 60 días para desalojos y ejecuciones hipotecarias, que dan a los propietarios de viviendas en los Estados Unidos un alivio en sus pagos, por la pandemia del coronavirus.

Los propietarios solo tienen que comunicarse con el banco que tiene su hipoteca.

Además, las personas que viven en propiedades alquiladas, podrían recibir tres meses de asistencia para alquiler, sin tener que ser desalojados.

Para conocer sus opciones con respecto a las ayudas y alivios económicos que está brindando el gobierno puede entrar aquí a la página web del gobierno de EEUU. O llamar al 1-844-872-4681.

Allí también podrán encontrar información quienes tengan problemas económicos para pagar sus facturas de luz, cable o teléfono.

Para más información sobre los pagos por desempleo y los estímulos por el coronavirus, puede entrar aquí.

La senadora estatal Annette Taddeo agregó que las únicas personas que no recibirán las ayudas de la ley de estímulo económico firmada hoy por el presidente Trump, son aquellos que no han presentado declaración de impuestos o no tienen solucionada su situación migratoria.

Sobre estos, se estaría buscando la forma de ayudarles a través de organizaciones sin ánimo de lucro.