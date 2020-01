Llega a Miami la feria de NACA, que ayuda a comprar casa con bajos intereses y sin cuota inicial

El evento es gratis y se lleva a cabo en el hotel Double Tree Hilton ubicado en el 711 del noroeste y la avenida 72 en la ciudad de Miami, de 8:00 am a 8:00 pm, hasta el próximo lunes 27 de enero.

En NACA no se fijan si una persona tiene buen crédito y quienes califican reciben 100% de financiación, es decir, no necesitan dinero para la cuota inicial o down payment. Además, la organización ofrece intereses bajos y paga los gastos de cierre.