"Le doy gracias a Dios por este paso": lanzador del equipo cubano de béisbol decide quedarse en Miami

El lanzador cubano Lázaro Blanco abandonó la selección de béisbol de su país tras no presentarse el viernes a un vuelo con destino a México, donde juega en un equipo.

Blanco informó al responsable del vuelo que no regresaría más a Cuba y tampoco jugaría más en México.

“He tomado la decisión de no regresar a Cuba y le doy las gracias a Dios por este paso que he dado. Me dan esta oportunidad para estar en este país y jugar en cualquier liga”, dijo Blanco.