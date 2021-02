Expresa política cubana víctima de fraude lucha por no perder su casa en Miami

Para Ana Lázara Rodríguez, una expresa política cubana , la batalla no ha terminado a pesar de haber salido de las garras del comunismo y las cárceles castristas. Después de haber sido víctima de fraude en Miami , sus esperanzas están puestas en aquellos que luchan para que no sea desalojada.

Ana Lázara, de 82 años y quien estuvo 19 años tras las rejas en Cuba, batalla para no perder su casa, que compró en 1996 al llegar a los Estados Unidos .

En el 2006, Ana Lázara refinanció la vivienda, pero fue víctima de falsificación de documentos, sin su consentimiento. Desde el 2008, Bank of America, al adquirir la deuda, detectó la anomalía y comenzó el proceso para desalojarla.

“Yo pagué la hipoteca, los seguros, los impuestos, durante años de años. Yo no soy banquera y no he hecho absolutamente nada indebido, los que han cometido los delitos son ellos”, dijo Ana Lazara.