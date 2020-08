Expertos locales contradicen a Trump respecto a que los niños son inmunes al coronavirus

De acuerdo con expertos locales, como la doctora Aileen Marty , especialista infectóloga de FIU, lo dicho por Trump no es cierto, y aclara que los niños son altamente contagiosos, y que no entiende cómo es que el CDC cambió de parecer con respecto a la apertura de las escuelas.

“Los niños sí adquieren y transmiten el virus como cualquier otro, y aunque afortunadamente la mayoría no manifiestan síntomas. Pero por ahora no se saben las consecuencias de haber tenido el virus aunque no se presenten síntomas, ni qué efectos va a tener el virus en el sistema inmunológico de esos niños a futuro”, explicó Marty.