Estudiantes deben regresar a la escuela para presentar las pruebas estandarizadas en Florida

Este miércoles los superintendentes escolares de Miami-Dade y Broward confirmaron que no hay opción de hacerlo en internet.

Brote de coronavirus en una escuela de Miami-Dade

Karla Hernandez-Mats, presidenta de United Teachers of Dade, atribuyó el aumento de casos de en MAST Academy a la negligencia comunitaria. “El virus no se propaga dentro de nuestras escuelas, sino que se trae desde afuera y pone a todos en riesgo. El mensaje de responsabilidad personal y comunitaria no parece estar resonando con nuestros ciudadanos ”, dijo Hernandez-Mats en un comunicado.