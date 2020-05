Estos son los derechos de los inquilinos del sur de Florida que no pueden pagar la renta por el coronavirus

“No quiere decir que no se deba la renta, un dueño todavía tiene derecho a cobrar dinero por su unidad y un inquilino tiene la obligación de pagarlo”, dice el abogado Reinaldo Castellanos.

Pero Castellanos explica que, si no paga, el dueño de la unidad no tiene derecho a tomar represalias por su propia cuenta. Así mismo, no puede cortarle los servicios como la luz y el agua, incluso si es algo que él paga, según el estatuto 8367 de la ley de propietario-inquilino de Florida.