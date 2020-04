Una nueva candidata aspira ser fiscal estatal de Orange-Osceola

La abogada Monique Worrell entregó los documentos para la candidatura que dejará vacante el actual fiscal estatal Aramis Ayala, quien anunció el año pasado que no buscará la reelección.

“He luchado por la justicia en esta comunidad durante más de veinte años. No preparé mi vida alrededor de una carrera para un abogado estatal, sin embargo, mi vida me ha preparado bien (...) Mi experiencia me brinda la capacidad única de adoptar perspectivas diferentes e implementar políticas que harán que nuestras comunidades sean más fuertes y seguras, sin comprometer la justicia”, dice en una carta publicada en la página oficial de su candidatura.