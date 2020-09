Revelan un supuesto contrato sin licitación por $15 millones tras fallas en la plataforma de las escuelas públicas de Miami-Dade

Desde las primeras horas del día, cientos de padres reportaron en redes sociales, que sus hijos no podían ingresar al sitio de internet. Según el distrito escolar, a las 9:00 am, más de 160,000 estudiantes y más de 10,000 maestros se registraron en la plataforma. Pero durante el transcurso de la mañana, muchos padres expresaron que no era posible conectarse.