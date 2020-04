¿Qué pasará con las elecciones en Florida? 6 datos que todo votante debe conocer

La próxima ronda de las primarias estatales está programada para el 18 de agosto y aunque no se ha anunciado la suspensión, la experiencia de otros estados que sí han postergado sus procesos genera una gran expectativa.

1. ¿Qué otras alternativas, además del voto por correo, tienen los floridianos para votar?

Además, otros grupos, como la Liga de Mujeres Votantes de Florida y All Voting is Local, se están preparando para pedirle a la secretaria de Estado, Laurel Lee, que permita que las papeletas se reciban hasta 10 días después de que se cuenten las elecciones, así como las boletas de voto por correo militares.

2. ¿Con la crisis del coronavirus se ampliarán opciones de votación?

Brad Ashwell, un cabildero de Tallahassee para All Voting is Local, dice que es primordial que el estado no sea tomado por sorpresa.