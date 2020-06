Marco Rubio afirma que la muerte de George Floyd disparó las protestas por "disparidades inaceptables"

El senador por Florida Marco Rubio asegura que el uso excesivo de fuerza de la policía de Minneapolis que condujo a la muerte de George Floyd "no es la única disparidad" que los afroestadounidenses padecen.

"La muerte del señor Floyd es el catalizador de las protestas, pero no es la única cosa de la que se trata. Por demasiado tiempo inaceptables disparidades han sido desatendidas", afirmó Rubio en un video colocado en su cuenta de Twitter.

“Esta vez no debemos dejar de admitir y enfrentar el cáncer persistente de la desigualdad racial. Las protestas que exigen esto son un derecho y una necesidad", escribió Rubio el martes en Twitter, y agregó que "no hay derecho y no puede haber tolerancia para usar las protestas como cobertura para cometer crímenes o fomentar la anarquía".