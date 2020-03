Juez federal lanza advertencia al gobernador de Florida para que restaure el derecho al voto de los exconvictos

Hinkle ordenó al estado que presente un proceso administrativo en el que los exdelincuentes puedan tratar de demostrar que no pueden pagar las obligaciones financieras y deberían poder votar.

La directora de la División de Elecciones del Estado, Maria Matthews, dijo en una declaración del 27 de enero que su oficina "no enviará" a los supervisores locales ningún nombre o registro de delincuentes relacionados con el pago de obligaciones financieras legales.

“Si el estado todavía está trabajando en ello, pero no envía archivos, ¿es apropiado que los demandantes digan que no hay proceso? Creemos que la respuesta a eso es no. El estado está trabajando diligentemente todos los días. El estado tendrá un proceso. El estado tiene contingencias planificadas para que si los tribunales van de una manera, los tribunales van de otra manera. El estado actualmente cree que sería irresponsable diseñar un proceso solo para que sea cambiado por una orden judicial una semana, un mes, dos meses a partir de ahora, con las elecciones de noviembre próximas ", expresó Jazil a Hinkle durante la audiencia del jueves.