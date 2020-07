Estos son los tres demócratas que buscan representar el Distrito 117 de la Cámara de Representantes de Florida

De hecho, el puesto que sería en el condado de South Miami-Dade y no tiene republicanos interesados en ocupar la silla.

McGhee, un demócrata que ocupó el puesto desde la redistribución de distritos en 2012, el proceso político de una vez por década de volver a dibujar distritos legislativos, no tuvo oposición en 2016 y 2018. Ahora se postula para Comisionado del Condado de Miami-Dade en el Distrito 9, que superpone partes del Distrito de la Cámara 117.

¿Quiénes son los candidatos?

"Tenemos tasas de criminalidad ridículas en Florida City", aseveró Laguerre Hylton, de 31 años. "Pero lo que la gente no ve es que tenemos una tasa de criminalidad de clase media. Tenemos una tasa de criminalidad que es resultado que han ido más allá de Coconut Grove, Liberty City, Overtwon”.

"Ha habido una serie de oportunidades que hemos perdido porque nuestro enfoque es principalmente la vivienda y no enfocarnos realmente en poner esas cosas en el motor económico", estableció Ford, de 53 años. "Muchos de estos problemas no han cambiado. Todavía tenemos el mismo problema con el transporte y la vía de autobús”.

El candidato ha sido ministro, educador de necesidades especiales y activista comunitario de la rama South Miami-Dade de la National Association for the Advancement of Colored People. Además, Ford ha vivido en el distrito la mayor parte de su vida y se postula para el puesto de la Cámara del Estado por segunda vez, después de una candidatura primaria fallida en 2012.