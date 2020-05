Coronavirus: diferencias entre despido y licencia sin sueldo y cuándo aplicar al desempleo

Muchos patronos han tenido que reducir su fuerza laboral, por las medidas de emergencia del coronavirus , mediante despidos, que en inglés se conocen como “layoffs”, y si no, le han dado un “furlough” a sus empleados, que en español es una licencia sin sueldo.

“El ‘furlough’ (licencia sin sueldo) es una cosa temporal. Un ‘layoff’ (despido) es permanente. En un ‘furlough’ la persona es un empleado de la compañía, se queda como empleado y cuando vuelve regresa a su posición. En un ‘layoff’ la persona ya no es empleado de la compañía”, explicó el abogado Elvis Adán.

“Lo que se fija el gobierno en esta situación es simplemente si la persona trabajó o no. Si la persona no trabajó y no ganó, tiene derecho a desempleo. Obviamente, si cumple con todos los demás requisitos”, agregó Adán.