Clases de inglés gratis para adultos en Miami

Las siglas en inglés que debes conocer

La educación lingüística para las personas que aprenden inglés puede conocerse como inglés como segundo idioma (English as a second language o ESL), inglés como idioma extranjero (English as a foreign language o EFL), inglés como idioma adicional (English as an additional language o EAL) o inglés para hablantes de otros idiomas (English for speakers of other languages o ESOL). El aspecto en el que se enseña ESL se llama enseñar inglés como lengua extranjera (teaching English as a foreign language o TEFL).