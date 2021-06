Buscan a un oso negro de 300 libras que pasea desde el fin de semana en el sur de Florida

Las autoridades están buscando a un oso negro de 300 libras, que vieron el fin de semana en Naples, en el sur de Florida. El animal salvaje fue visto en el patio de una casa el pasado viernes y después que caminó alrededor de una comunidad se perdió entre los arbustos y todavía no lo han encontrado. Un experto en vida silvestre advierte que “es un animal salvaje, así que no suba a él, no lo toque y no intente tomarse una selfie con él".