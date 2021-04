Joven de 16 años acusado de causar un accidente en que murieron cuatro personas en Año Nuevo será juzgado como adulto

De igual forma, en la audiencia, a la que asistieron familiares de las víctimas, se desestimaron las afirmaciones de la defensa de García, quien dijo que en esta etapa del caso no hay una causa probable de homicidio por DUI (manejar bajo la influencia del alcohol y otras sustancias).

“No siento fuerzas para nada, me agota solo pensar que mi hija no está, lo que más satisfacción me daría es imposible, y eso es tenerla a ella de vuelta”, dijo Andrés Medina, padre de Yuhlia Gelats.