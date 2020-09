Alcalde de Miami-Dade pide ver el juego de los Heat en casa para prevenir el coronavirus

Gimenez recordó a la comunidad de Miami-Dade que el toque de queda de 11:00 pm a 6:00 am sigue vigente, por lo que ver el juego fuera de casa no es buena idea.

El alcalde agregó que, por este motivo, si los residentes del condado no se quieren perder el final del juego, disfruten de éste en casa y de paso detengan la propagación del coronavirus , evitando el contacto con personas que no viven en el mismo hogar.

Condado Miami-Dade seguirá imponiendo multas

"Solo porque podemos abrir más negocios no quiere decir que podemos relajar las reglas de salud pública que nos han permitido llegar a donde estamos", dijo Gimenez.

Gimenez dijo a los reporteros que entiende que el gobernador no quiera cobrar a quienes no estén trabajando las multas de $100, pero afirmó que al mismo tiempo existe actualmente una misión de salud pública, que obliga a las autoridades a estar seguros de que los casos de coronavirus no aumenten.