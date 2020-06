Abren nuevamente las aplicaciones para la ayuda federal a pequeños comerciantes

Las aplicaciones se pueden entregar hasta el 18 de diciembre por parte de los pequeños empresarios afectados por la pandemia, teniendo la posibilidad de recibir un incentivo de 10 mil dólares , no retornables, y un préstamo que podrán pagar en 30 años, a través del programa para agravios económicos por desastre.

“Casi siempre son empresas de 500 personas o menos, puede ser incluso de una sola persona, no tienen que ser de 50 para aplicar a los programas”, especificó Guerrero.

Pero otros comerciantes no han recibido nada, “yo no he tenido respuesta de ninguno de ellos, en ninguna forma”, aseguró Julio Fernández, otro comerciante del sur de Florida.