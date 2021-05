Tragedia familiar inspira a hispana a estudiar medicina en una de las universidades más prestigiosas del país

"Me siento muy agradecida realmente con Dios, con mis padres y con todos los que me ayudaron", dijo Giselle y agregó "a veces tienen que pasar tragedias, obviamente todo lo que pasa y todo lo que le pasó a mi familia no fue bueno para nada, pero la verdad si creo que me ayudó para fortalecerme y enseñarme que nadie me va a dar nada y yo tengo que ir y tengo que trabajar lo más que pueda para poder tratar de hacer un cambio".