Todos los condados del sur de California bajo toque de queda a partir de este sábado debido al coronavirus

“Si el promedio diario de cinco nuevos casos llega a 4.500 o si la hospitalización diaria llega a 2.000, el condado impondría una "órden de seguridad en el hogar durante tres semanas” habría anunciado la directora del departamento de Salud de Los Ángeles, la doctora Barbara Ferrer en su reporte diario, este miércoles, sin embargo el anuncio de Newsom lo prolonga por un mes. Si bien la noticia supone nuevas restricciones en las actividades comerciales, en el condado de Los Ángeles, no es una sorpresa, ya que los supervisores y funcionarios de salud advirtieron desde la semana pasada que no se descartaría la medida debido al dramático aumento de nuevos casos y hospitalizaciones de coronavirus en la jurisdicción.

Ya apartir de este viernes 20 de noviembre, restaurantes, cervecerías, bodegas, bares y negocios minoristas no esenciales deben cerrar de 10 p.m a 6 a.m, de acuerdo con el anuncio del condado con mayor número de casos de coronavirus en todo California y apartir del sábado los residentes en general que no sean trabajadores esenciales no podrán transitar entre las 10 p.m a las 5 a.m.