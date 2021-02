Estímulo económico: experto explica cuando llegaría el cheque de $1,400 al bolsillo de los californianos

Existen algunos puntos que podrían obstaculizar la aprobación en el Senado, como el del salario mínimo federal de $15 por hora que no tiene acogida entre republicanos del Senado. "Sabemos que no va a ser una batalla sencilla. Ya existen elementos contra este paquete de rescate", dijo Ramos. "Hay aspectos en los que los republicanos no están de acuerdo por el simple hecho que creen que este paquete es demasiado grande".