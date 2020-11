Si vives en el sur de California esto es lo que debes saber sobre el toque de queda que entra en vigor el sábado

Si bien la noticia impone nuevas restricciones en las actividades comerciales, en el condado de Los Ángeles no es una sorpresa, ya que los supervisores y funcionarios de salud advirtieron desde la semana pasada que no se descartaría la medida debido al dramático aumento de nuevos casos y hospitalizaciones de coronavirus en la jurisdicción.

Ya apartir de este viernes 20 de noviembre, restaurantes, cervecerías, bodegas, bares y negocios minoristas no esenciales deben cerrar de 10 p.m a 6 a.m, de acuerdo con el anuncio del condado con mayor número de casos de coronavirus en todo California y desde mañana sábado los residentes en general que no sean trabajadores esenciales no podrán transitar entre las 10 p.m a las 5 a.m.