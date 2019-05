Si visitaste estos lugares en Los Ángeles puede que estés en riesgo de contraer sarampión

4/27: Peet's Coffee, 175 al sur de la avenida Fairfax., entre las 9 a.m. hasta el mediodía

4/27: Fratelli's Cafe, 7200 en la avenida Melrose, entre 11 a.m.-3 p.m.

4/27: ART Restaurant ( Farmer's Daughter Hotel), 115 al sur de la avenida Fairfax, entre las 5 pm hasta 8 p.m.

4/27: The Grove, 189 The Grove Dr., entre las 2 p.m hasta las 5:30 p.m.

4/27: J.Crew and Barnes and Noble (The Grove), 189 The Grove Dr., entre 3:30-5:30 p.m.

4/27: Los Angeles Farmer's Market, 6333 al oeste de la calle 3, entre 3:30-5:30 p.m.

4/27: Paper Source, 175 al sur de la avenida Fairfax, entre 4-6 p.m.

4/27: Whole Foods, 6350 al oeste la de calle 3, entre 8-11 p.m.

4/27-28: Farmer's Daughter Hotel, 115 S. Fairfax Ave., todo el día y hasta las

10 a.m. del 4-28

4/30: LAX Terminal Internacional 2, entre las 7:45-11:45 p.m.

4/30 and 5/1: LAX transporte de empleados, entre 7:30-9:30 p.m. on 4/30 y 9:30-11:30 a.m. del 5/1

5/1: LAX Terminal 2, 7:10-9:30 a.m.