Si visitaste estos lugares en el sur de California, puede que estés en riesgo de contraer sarampión

Según el reporte, el paciente estuvo en el parque temático de Anaheim el 16 de octubre, entre las 9:15 a.m. y las 8:35 p.m., y antes de eso, visitó una cafetería Starbucks de Los Ángeles en 3006 al sur del bulevar Sepulveda, el 16 de octubre, entre las 7:50 a.m. y las 10 a.m.