“Si no te gusta no me lo pagues”: oficial de la patrulla fronteriza detiene recorrido por tamales mexicanos

“ Si no te gusta no me lo pagues ” se escucha decir al tamalero mexicano pasando los buñuelos desde la zona sur de la frontera, mientras que el oficial dentro de una camioneta de la Patrulla Fronteriza del lado norte de la línea divisoria pregunta por el precio del producto.

No está claro si el agente, aún no identificado, violó alguna ley. La Patrulla Fronteriza informó que está investigando la escena, pero aún no ha dado una respuesta formal. Sin embargo, al parecer este caso no es único, ya que la misma usuaria @miblogestublog que subió el video, también compartió la foto de otro vendedor en lo que parece una posible venta de antojitos mexicanos a otro miembro de la patrulla fronteriza.