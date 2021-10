Pareja buscada por fraude de $18 millones habría sido secuestrada

Si no se ve a la pareja en el supuesto video, "entonces no hay evidencia confiable de fuga voluntario. No es creíble afirmar que Ayvazyan y Terabelian habrían huido voluntariamente sin dejar rastros como el uso de líneas de crédito, cuentas electrónicas o vehículos", escribió el abogado de Ayvazyan Ashwin J. Ram.