El voto latino fue clave para que Gavin Newsom permaneciera como gobernador de California

En términos generales hubo apatía para votar, pues solo 4 de cada 10 personas elegibles lo hicieron en el condado de Los Ángeles. "No es muy sorprendente. Durante una elección especial como la que fue la elección de anoche en general los votantes no salen a votar si no es una elección presidencial que ahí sí sale la gente más a votar", dijo Sandoval.