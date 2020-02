“Pensar en mi bebé me partía el corazón": jóvenes madres se enfrentan a un trasplante de corazón

Un día después de haber tenido a su hijo, Joelle Yánez, recibió la noticia de una enfermedad cardíaca de la que nunca había escuchado. Todavía estaba en el cuarto del hospital, abrazando a su pequeño Isaías, cuando un doctor entró y le dijo "estás bien enferma", recuerda Yánez. " Yo pensé que estaba hablando con otro paciente porque yo no estaba enferma, yo estaba allí para tener a mi hijo", recuerda Yánez.

Sin embargo, Yánez, de 30 años, había sido diagnosticada por la doctora Liset N. Stoletniy con enfermedad cardíaca rara relacionada con el embarazo que, en muchos casos, conduce a un trasplante de corazón: la miocardiopatía periparto. La enfermedad solo se encuentra en 1 de cada 4,000 personas y es menos probable que se presente en mujeres hispanas.

Fue entonces cuando inició su tratamiento inicialmente con medicinas para estabilizar su corazón, pero las condiciones de debilidad de su corazón hacían necesario un trasplante de corazón que le permitiera sobrevivir. "Para mí fué muy dificil porque después de que tuve a mi bebé tuve que dejarlo en casa para estar en el hospital. Mi abuelita y mi prima lo estaban cuidando, pero cuando eres una mamá sólo quieres estar con tu bebé", cuenta Yánez.

Durante los ocho meses de espera y largos períodos en el hospital Universitario de Loma Linda Yánez tuvo dos paros y con ellos poco a poco perdía el empuje para seguir luchando. "Sentía que estaba por entrar en una depresión pero sabía que me tenía que mejorar por mi bebé y mi familia, pero orando y gracias al soporte de mi familia pude superarlo", asegura Yánez.

Ocho meses después Yánez recibió la noticia de que habían encontrado un corazón compatible para ella. "Estaba bien feliz y bien nerviosa, porque escuchas de las historias de personas que agarran el transplante pero tienes miedo, yo no quería quitarme de la máquina porque tenía miedo que algo le pasara a mi corazón. Mi esposo me decía, los doctores saben lo que están haciendo", dijo Yánez.

Su experiencia fue de ayuda para Marisol, de 32 años, otra madre diagnosticada con la misma enfermedad en mayo del 2019. Diez días después de haber dado a luz "estaba en mi casa, acababa de tener a mi bebé y me empezó a faltar el aire. Ahí me llevaron al hospital y estuve entrando y saliendo del hospital todo el mes de mayo y ahí fue cuando me detectaron la enfermedad", cuenta Marisol.

“Pensar en mi bebé me partía el corazón, el no poderlo abrazar y estar con él porque estaba muy chiquito y no estaba conmigo”, recuerda Marisol.

Y aunque para ella era su segundo embarazo nunca imaginó que después de tener a su pequeño Eddie, tendría que vivir una situación de tanta incertidumbre. "Inicié con un marcapasos, pero mi corazón ya estaba muy débil y fue cuando se dijo que lo único que podía salvarme era un trasplante. Me pusieron en lista de espera todo el mes de mayo y para junio 26 me dijeron que había un corazón para mí", recuerda Marisol.

Joelle fue a visitarla al hospital cuando estaba en el período de preparación para la cirugía. Cuando fui a visitar a Marisol yo oré para tener las palabras que necesitaba para hablar con ella. Cuando la vi le dije, 'yo sé lo que estás pasando. Tú tienes un bebé en la casa, tienes que seguir adelante por tu hijo", cuenta Joelle Yánez.

Para Marisol fue un alivio saber que alguien había pasado por su situación. "Joelle me contaba su historia y todo lo que ella me contaba a mi me estaba pasando, y pensé si ella pudo yo también puedo. Me asustó pero también me ayudó".

Una enfermedad silenciosa

La miocardiopatía periparto es una enfermedad rara de cardiomiopatía que ocurre durante los últimos meses del embarazo o en el período de posparto. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, "es un trastorno poco común en el cual el corazón de una mujer embarazada resulta debilitado y dilatado".

Los síntomas muchas veces pueden confudirse con efectos secundarios relacionados con el embarazo, como mareos, falta de aire y e hinchazones en los pies. Sin embargo, enfermedades relacionadas con el corazón son la causa del 11% de las muertes postparto en Estados Unidos, según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).