"Oí a mi hijo gritando, llorando": madre de niño de seis años pide ayuda para dar con motociclista que atropelló a su hijo

La familia pide a la comunidad que ayude a identificar al responsable que dejó al menor de edad con lesiones graves. "Cuando me siento me duele un poco", dice Kaden González de seis años, quien fue atropellado el 24 de octubre mientras montaba en monopatín cerca de su casa.

" Oí a mi hijo gritando, llorando, y al papá de él llorando y gritando. Fui corriendo y no más lo encontré ahí en el piso", dijo su madre Esther López, quien pide al responsable que recapacite: "le pegaste a un niño, no a un adulto, y no más lo dejas ahí. No te importó si está vivo o está muerto".